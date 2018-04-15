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15 Nisan 2018 16:35 | Son Güncelleme: 15 Nisan 2018 16:38

ABD, Suriye operasyonu kararını açıkladı

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, 'hedefler tamamlanana kadar' ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

ABD, Suriye operasyonu kararını açıkladı

Ayrıntılar Geliyor..


Kaynak: Ajanshaber

Etiketler: ABD


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