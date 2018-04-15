ABD, Suriye operasyonu kararını açıkladı
ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, 'hedefler tamamlanana kadar' ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: Ajanshaber
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: Ajanshaber
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