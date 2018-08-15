ABD'nin seçimleri 11 yaşındaki çocuk tarafından hacklendi

ABD’nin Florida eyaletinde yapılan bir konferansta seçim sistemlerinin kopyaları ele geçirildi.

Florida'da 11 yaşındaki bir çocuk, seçim sisteminin bulunduğu web sitesine 10 dakika içerisinde erişim sağladı ve oy bilgilerini değiştirdi.







HACKER KONFERANSI



Geçtiğimiz günlerde DEFCON 26 Hack organizasyonun yürüttüğü konferansta, 39 kişiden oluşan bir grup çocuk, seçim sistemine girip farklı değişikler yapmayı başardı. Konferansın amacı bu tür hack uygulamalarının ne kadar basit bir şekilde yapılabildiğini gözler önüne sermekti.



“r00tz Asylum" adlı gençlere nasıl erişim sağlayacaklarını öğreten hack grubunun kurucularından olan Nico Sell, oluşturulan kopya sitelerin asıllarına çok benzer olduğunun altını çizdi.



Yaşanan bu olay, oy sisteminin ne kadar güvenliksiz olduğunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: Ajanslar