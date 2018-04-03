ABD'nin Menbiç atağı

ABD, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Menbiç ilçesinde iki üs inşa ediyor.



Menbiç'teki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, ilçenin kuzeyinde Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çeviriyor.

ABD ordusu bu amaçla bölgeye çok sayıda inşaat malzemesi ve iş makinası yönlendirdi.



Söz konusu üs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 kilometre uzaklıkta.

ABD, diğer üssü, cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediyor. Buradaki üs noktası Dadat köyünün güneyine denk düşüyor. Nuaymiye isimli bir çiftliğe yerleşen ABD unsurları, alanı üsse çevirmek için çalışma yürütüyor.

Tamamlanması halinde Nuaymiye, Fırat Kalkanı unsurlarına en yakın ABD üssü olacak.

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ABD GÜÇLERİNİ TAKVİYE ETMİŞTİ

Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'e yönelik operasyon işaretlerinin artmasının ardından, ABD ordusu önceki gün bölgedeki güçlerini takviye etmişti.

Bölgeye, zırhlı araçların bulunduğu konvoyla 300 kadar ABD askeri gelmişti.

ABD güçleri, Fırat Kalkanı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Fırat Nehri'nin kolu Saçu Çayı boyunda haftalık devriyeleri günlük sıklıkla yapmaya başlamıştı.

Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

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Kaynak: Ajanslar