ABD'nin F-35'i burun üstü indi

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-35 Lightning II tipi savaş uçağının, acil iniş sonrası ön dikmesi çöktü. Uçak park pozisyonunda burun üstü çökük vaziyette bulundu.

ABD'nin "Dünyanın en iyisi" olarak tanıttığı ve satışlarını gerçekleştirdiği F-35 uçakları ile ilgili problemler gün geçtikçe artıyor. Daha önce gövdesindeki paslanmalar ile gündeme gelen yeni nesil savaş uçakları, bu sefer de iniş takımlarındaki sıkıntı ile adından söz ettiriyor.

ÖN DİKMESİ ÇÖKTÜ



F-35 tipi savaş uçağı Florida eyaletindeki Destin-Fort Walton Beach yanındaki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’ne nedeni açıklanmayan bir sorundan dolayı acil indi. Uçağın acil inişinden kısa bir süre sonrasında ön dikmesinin çöktüğü bildirildi.



Uçağın dikmesinin çökmesinden hemen sonra park pozisyonundaki uçak burun üstü vaziyette bulundu. Üs yetkilileri hemen uçağın yanına gelerek kurtarma çalışmaları başlatırken, kazada uçağın pilotunun yaralanmadığı bildirilirken, F-35’te oluşan hasar hakkında ise bilgi verilmedi.



TARTIŞMALI UÇAK F-35



F-35’lerin gökyüzüyle buluşmasından sonra gerçekleşen bu ilk önemli kazanın ardından, yaşanan sorunlarla gündemden düşmeyen uçaklar için yeni bir tartışma konusu daha oluştu.

Daha öncede Pentagon raporunda F-35 savaş uçaklarının iniş takımlarında sorunlar yaşandığı belirtilmiş, gövdesinde de alaşımından dolayı paslanmaya elverişlilik tespit edilmişti.

Kaynak: Ajanslar