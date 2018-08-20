Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!

Türkiye,ABD'nin ek vergi kararı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava süreci başlattı.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile WTO ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu. Talep, 20 Ağustos'ta DTÖ üyelerine dağıtıldı" ifadeleri kullanıldı.

İKİ KATINA ÇIKAN VERGİLER ONAYLANDI



​ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıklamıştı.

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim. Bu oran artık alüminyumda yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi durumda değil" demişti.

Kaynak: Ajanslar