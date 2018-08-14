ABD'li Vecihi: Karısına kızdı evine uçakla daldı!

ABD’nin Payson bölgesinde yaşanan olayda Duane Youd eşiyle önce tartıştı. Tartışmanın sonucunda tutuklanan Youd kefaletle serbest bırakıldı.

ABD’nin Payson bölgesinde yaşanan olayda Duane Youd eşiyle önce tartıştı. Tartışmanın sonucunda tutuklanan Youd kefaletle serbest bırakıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI KURTULDU



Serbest bırakıldıktan saatler sonra patronun uçağını kaçırarak kendi oturduğu evinin üstünde uçurdu. Pilotluk eğitimi alan Duane Youd daha sonra evinin ön kısmından uçakla içeri girdi.

Hemen alev alan evden Duane Youd’un eşi ve çocukları kurtuldu.

Kaynak: Ajanslar