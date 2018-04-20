ABD'li senatörler Erdoğan'a mektup yazdı

ABD'de 66 senatör, tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.

Amerikan NBC kanalı, mektupta Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Amerikan NBC kanalı, ABD'li 66 senatörün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili bir mektup gönderdiklerini duyurdu. Mektupta dava nedeniyle 'Türkiye'ye karşı bazı önlemler alınabileceği' belirtilerek yaptırım uyarısı yapıldı.

Habere göre hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den 66 senatör, Erdoğan'a gönderdikleri mektupta, Brunson davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı 'önlemler' alınabileceği uyarısında bulundu. Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerine dair açıklama yaptı.

Mektupta, rahip Brunson'un casusluk ve Fethullah Gülen yapılanmasına üye olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame için 'meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı' denildi.

SİYASİ REHİN İDDİASI

'Brunson'ın Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi rehin olarak alındığını, bunun iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiğini' savunan mektupta, 'ABD'nin adaletin yerini bulması konusunda sabırlı olduğu' ifade edildi.

'Türkiye'nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkını sağlanması için bazı önlemlerin gerekli olduğu' vurgusu yapıldı.

Mektubun imzacılarından Lankford ile Shaheen Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlar için adım atacaklarını açıkladı. Senatörler Brunson'a karşı yöneltilen suçlamaları 'uydurma' ve tutukluluk halini 'rehin alma' olarak tanımladı.

23 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin pastörüydü.

Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldığında gözaltına alınan Brunson, basında yer alan haberlere göre bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda tutuklandı.

FETÖ ve PKK bağlantısıyla suçlanan Brunson'ın, Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Pazartesi başlayan duruşmasında suçlamaları reddeden Brunson, "Ben Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapmadım. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye için 25 yıldır dua ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran ifadeler kullanmıştı:

"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar.''

Şimdiki halde ABD yönetimi olası bir takası reddediyor.

Kaynak: AA