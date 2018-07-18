ABD'li rahip Brunson bir kez daha hakim karşısında

Donald Trump tarafından iadesi istenen terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson’un yargılandığını davanın üçüncü duruşması başladı.

İzmir'de FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Brunson'ın tutukluluk halinini devamına karar verildi.

DAVAYA BİRÇOK KİŞİ KATILDI

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.

Saat 10.00’da başlayan duruşmada öncelikle tanıklar dinlendi.

TANIK TÜM BİLDİKLERİNİ ANLATTI

Kilise cemaatinden olan ve duruşmaya Edremit’ten SEGBiS ile bağlanan tanıklardan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEMİŞLER

Tanık Alkan'ın ifade vermesi üzerine, Brunson’un kiliselere verdiği talimatla hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü ifade ederek, Işık Kilisesi Pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini söyledi.

Güncel 07 Mayıs 2018 14:32 Papaz Brunson davasında kritik gelişme: Gizli tanıktan bomba ifadelerAmerikalı Ajan papaz Andrew Craig Brunson davasında gizli bir tanıktan çarpıcı ifadeler geldi.

''TÜRKLER İLE KÜRTLER ARASINDA SAVAŞ VAR''

Andrew Brunson’un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor?"

''GİZLİ ODADA TERÖR DÖKÜMANLARI VARDI''

Tanık Alkan, kilisede bir gizli odada toplanıldığını da ileri sürerek, "Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti" dedi.

Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

Kaynak: Ajanslar