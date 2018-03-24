ABD'li komutandan Rusya'yı kızdıracak sözler!

Nicholson BBC'ye verdiği özel röportajda, "Rusların istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini gördüm" dedi. Amerikalı komutan Rus yapımı silahların Tacikistan sınırından Taliban'a ulaştığını ancak miktarını söyleyemeyeceğini belirtti.

Rusya geçmişte ABD'nin bu yöndeki iddialarını kanıt bulunmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Ancak bu yeni iddialar, Rusya'nın NATO güçleriyle ilişkileri açısından hassas bir dönemde ortaya atıldı.

İngiltere ve Rusya, eski bir Rus ajanı ve kızının kimyasal maddeyle İngiltere topraklarında öldürülmesinin ardında Kremlin yönetiminin bulunduğu iddiaları nedeniyle diplomatik bir gerginilik yaşıyor.

Bu arada, ABD Kongresi'nin İstihbarat komitesi de Rus provokatörlerin 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri sonucuna varılan bir rapor yayımladı.