ABD'li gazeteciden Trump'a ağır hakaretler!

Amerika, İngiltere ve Fransa'nın sabaha karşı Suriye'yi bombalamasına tepki gösteren Amerikalı gazeteci Alex Jones, Amerikan Başkanı Trump'a küfür etti.

Amerika'nın Suriye'deki operasyonuna Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones çok sert tepki gösterdi.

Amerikan Başkanı Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.



MASAYI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER SAVURDU

Jones Trump'un Suriye emrini vermesinin skandal olduğunu belirterek masayı yumrukladı ve küfür etti...

Kaynak: Ajanslar