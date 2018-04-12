AB'den Zuckerberg'e mesaj var! '' Üzgün olmak yeterli değil''

AB Veri Koruma Platformu Başkanı, "Milyar dolarlık bir sosyal medya platformunun sadece üzgün olması yeterli değil" dedi, alınacak önlemleri açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Gizlilik Yasası gözlemcileri, 87 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen Facebook'un veri skandalının ardından, sosyal ağlardan ekonomik veya politik amaçlarla kişisel verilerin toplanmasına dair daha derin bir inceleme başlatmaya hazırlanıyor.

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Avrupa Birliği Veri Koruma Platformu Başkanı Andrea Jelinek, "Milyar dolarlık bir sosyal medya platformunun sadece üzgün olması yeterli değil. Bu yüzden bir Sosyal Medya Çalışma Grubu oluşturuyoruz. Bugün gördüğümüz şey, ekonomik veya politik nedenlerle sosyal medyadan kişisel verilerin toplantığı daha geniş ve daha kapsamlı bir olayın sadece bir örneği olabilir" dedi.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: Ajanslar