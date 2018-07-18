Google'a rekor para cezası verildi

AB Komisyonu, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a rekor para cezası verdi. Bu karara göre Google'a 4,3 milyar avro para cezası ödeyecek.

AB Komisyonu, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a rekor para cezası verdi. Bu karara göre Google'a 4,3 milyar avro para cezası ödeyecek.

DAHA ÖNCE DE KESİLMİŞTİ

AB Komisyonu Google’a Android işletim sistemi nedeniyle 4.3 milyar euro ceza verdi. Daha önce de Komisyon Google'a 2.4 milyar euro ceza kesmişti.

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin onlinedaki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch'ün şikayeti üzerine Android'e karşı bir soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Ajanslar