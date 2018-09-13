ABD'den yeni yaptırım kararı!

Kuzey Kore ile yeni bir sayfa açan ABD, buna rağmen bugün yeni yaptırımlar açıkladı. Washington, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların Rus ve Çin firmalarının hedef alındığı duyuruldu.

ABD'den bugün Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar açıklaması geldi



ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımların Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını destekleyen iki Rus ve Çin şirketini hedeflediğini duyurdu.

Yaptırım uygulanacak şirketlerden biri, Rusya merkezli Volasys Silver Star. Çin şirketinin adı ise Yanbian Silverstar Network Technology Co.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA



Kuzey Kore vatandaşı Song Hwa Jong da yaptırım uygulanacak kişi olarak listede.



ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter mesajıyla ticaret savaşına tutuşulan Çin'le anlaşma yapmak Washington'ın baskı altında olmadığını savundu. Trump, "Çin'le anlaşma yapmak için baskı altında değiliz, onlar bizimle anlaşma için baskı yiyor. Bizim pazarımız inişli çıkışlı, onlarınki ise çöküyor" dedi.

Kaynak: Ajanslar