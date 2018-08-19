ABD'den vatandaşlarına 'Irak' uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'a seyahat edecek olan ABD vatandaşlarının, terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Irak'a gidecek vatandaşlarına yönelik yayınladığı uyarıda, Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarının yüksek derecede terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski ile karşılaşabileceklerini bildirdi.

Açıklamada, "Irak'ta güvenlik güçlerine düzenli olarak saldıran terör örgütleri ile silahlı gruplar, ABD vatandaşları için tehlike oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

UYARDI



Ülkelerin dışişleri bakanlıkları, risk teşkil eden ülkelere yapılan seyahatler konusunda zaman zaman duyurularda bulunuyor.

Irak’ta terör örgütü DAEŞ’in zaman zaman düzenlediği saldırılarda siviller ve güvenlik güçleri hedef oluyor.

Kaynak: Ajanslar