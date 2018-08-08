ABD'den terörist YPG'ye destek: 200 araçlık konvoy!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG ile samimiyetini sürdürüyor. ABD uzun bir aradan sonra yeniden teröristlere silah yardımı yaptı, üstelik 200 araçlık bir konvoyla.

ABD, müttefiki ve PKK'nın Suriye kolu YPG ile olan samimiyetini tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. Özellikle Türkiye'nin gösterdiği tepkilerin ardından bir süre silah ve mühimmat yardımına ara veren ABD, YPG'ye konyolarla yardım götürdü.

200 ARAÇLIK KONVOY



Uzun zamandır YPG'ye silah ve mühimmat desteği yollamayan ABD, terör örgütüne yeni bir parti malzeme gönderdi. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullanımı için bölgeye gönderildi.

​Gönderilen konvoyda ise askeri mühimmatın bulunduğu öğrenildi.

ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ



ABD, 2014 yılından beri düzenli olarak YPG'ye yüklü miktarda askeri yardımlarda bulunuyor. Söz konusu yardımlar, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Özelliklee Türkiye'nin müttefikliğini sorguladığı bir dönemde ABD'nin bu eylemi gerçekleştirmesi, ortamı daha da gerecek bir hamle olarak yorumlandı.

200 araçlık konvoya ilişkin Washington'dan henüz bir açıklama da gelmedi.

Kaynak: Ajanslar