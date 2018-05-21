Amerika'dan sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakletti.

ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakletti.

Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliği yapılan resmi törenin ardından hizmete açıldı.

Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli bazı bakanlar katıldı.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı.

Kaynak: ajanslar