ABD'den Papaz Brunson'la ilgili yeni açıklama geldi

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nden yazılı açıklamada 'Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nden yazılı açıklamada 'Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi' ifadeleri kullanıldı.

"ÇÖZÜM İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDECEK"

ABD Dışişleri'nden Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi" denildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME

İki bakan, Rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.

Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

Kaynak: Ajanslar