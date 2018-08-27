ABD'den küstah tehdit: F-35'lere karşılık S-400'den vazgeçin

ABD kongre heyeti Ankara’da yaptığı görüşmesinde “ilişkilerin iyileştirilmesini istiyoruz” mesajının ardından heyet küstah bir tehditte de bulundu.

ABD Kongresi'den bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yapıyor. Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

'S-400'LERDEN VAZGEÇİN'



Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü.

NTV'nin haberine göre; ABD heyeti Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi.

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Ajanslar