ABD'den küstah tehdit: Brunson bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygularız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin küstah bir açıklamaya imza attı. Bakan “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Andrew Brunson serbest bırakılana dek Türkiye'ye yaptırım uygulama politikasında yeni adımlar atacağına dair bir açıklama geldi.

KÜSTAH TEHDİT

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, rahip Brunson'ı tümüyle serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse, Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlara hazır olduklarını duyurdu.

Trump'ın kabine toplantısında Steven Mnuchin,''Brunson'ı çabucak serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha çok şey var'' diye konuştu.

''O MASUM BİR ADAM''

Trump da toplantıda Türkiye yönetimine atıfla ''İyi bir dost olmadıklarını kanıtladılar'' diyerek, ''Orada muhteşem bir Hıristiyan rahip var. O masum bir adam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar