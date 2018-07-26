ABD'den küstah Brunson tehdidi: "Yaptırım uygularız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında bir açıklama yaptı. Mike "Brunson serbest bırakılmazsa ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında bir açıklama yaptı. Mike Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

TÜRKİYE'YE TEHDİT

Amerikan haber ajansı The Associated Press'in (AP) aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yaptı.

"ABD TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde, ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

Kaynak: Ajanslar