ABD'den çok sert açıklama!

Beyaz Saray Sözcüsü, Çin'i 'küresel pazarları bozmak ve ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vermekle' suçladı.



Çin'in aralarında dondurulmuş domuz eti ve şarabın da olduğu 3 milyar dolar değerindeki 128 ürünün ithalatına yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirmesi ABD'nin tepkisini çekti. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Çin, 'küresel pazarları bozmakla' suçlandı.

Dünya 03 Nisan 2018 08:18 Macron Müslim'i gözden çıkardı Salih Müslim, Macron’la görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldı. Türkiye’nin iadesini istediği Müslim, Fransız protokolünün uyarısıyla liste dışı kaldı.

'ÇİN'İN SÜBVANSİYONLARI VE KAPASİTE AŞIMI ÇELİK KRİZİNİN TEMEL NEDENİ'

Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters "Çin'in sübvansiyonları ve devam eden kapasite aşımı, çelik krizinin temel nedeni. Adil şekilde ticareti yapılan ABD'nin ihraç ettiği ürünleri hedef almak yerine Çin, adaletsiz ticari uygulamaları sonlandırmak zorunda. Bunlar ABD'nin ulusal güvenliğine zarar veriyor ve küresel pazarları bozuyor" dedi.

Trump yönetimi mart başında 'ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek' amacıyla yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Ancak bu vergiler Avrupa Birliği, Arjantin, Brazilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore için geçici olarak askıya alınmıştı.

ABD ayrıca Çin'den ithal edilen mallara 'yıllarca süren fikri mülkiyet hırsızlığına karşılık olarak' 60 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmeyi planladığını da açıklamıştı. Bu ürünlerin listesi netleşmemişti.

Çin de bu gelişmeler üzerine aralarında şarap, kuru ve taze meyve, fındık ve alüminyum parçalarının olduğu 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi koyduğunu açıklamıştı.

Gündem 03 Nisan 2018 08:34 PKK sevici Avrupa!!TSK'nın Zeytin Dalı harekatında yaralanan teröristlerin tedavi için Almanya, Danimarka ve Fransa’ya götürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Ajanslar