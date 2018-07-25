ABD'den Brunson'ın tahliyesine ilk yorum geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brunson'un ev hapsine alınmasına ilişkin "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" ifadelerini kullandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince sağlık sorunları nedeniyle "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilerek tahliyesi kararlaştırılan Brunson, kaldığı İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Brunson, cezaevi nizamiyesinde resmi araca binerek eskort eşliğinde ev hapsini geçireceği Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adrese hareket etti. Brunson'ın ikametinin önünde de geniş güvenlik önlemi alınırken, polis evi kontrol etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında eve getirilen Brunson'ı, mensubu olduğu Diriliş Kilisesi'nden bir grup cemaati karşıladı. Kilise cemaati Brunson'a sevgi gösterisinde bulundu.

Brunson, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince evine götürülürken yaşanan izdihamda TRT İzmir Bölge Müdürlüğü kameramanı Volkan Balamir, boynundan hafif yaralandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırmıştı.

POMPEO AÇIKLAMA YAPTI



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA