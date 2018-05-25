ABD'de yine bir okula saldırı!

ABD'de yine bir okul saldırısı yaşandı. 2 kişi yaralanırken saldırgan yakalandı.

ABD'nin Indiana Eyaleti'ne bağlı Noblesville'deki bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, olayla ilgili başka bir ayrıntı bulunmamakta.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş 10 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Ajanslar