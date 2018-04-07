ABD’de bu hafta dördüncü askeri helikopter düştü

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Fort Campbell, askeri üssünden havalanan Amerikan Ordusuna ait AH-64E Apache tipi bir helikopterinin kalkışından sonra boş bir araziye düşmesi sonucunda 2 askerin öldüğü belirtildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait AH-64E Apache tipi bir helikopterin, Fort Campbell'daki rutin eğitim uçuşunu sürdürdüğü sırada düşmesi sonucunda ABD ordusuna mensup iki askeri personelin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.

BİR HAFTADA DÖRDÜNCÜ KAZA

Öte yandan, ABD’de ordusunda son bir hafta içeresinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan dört ayrı havacılık kazasının yaşandığı belirtildi

Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter California bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.

Kaynak: AA