ABD'de uçak düştü: 5 ölü
ABD'nin California eyaletinde küçük bir alışveriş merkezinin otoparkına düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin California eyaletine bağlı Kern kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi.
FAA Sözcüsü Ian Gregor, San Jose'deki Reid-Hillview Havaalanı'ndan Las Vegas'taki Henderson Executive Havaalanı'na giden tek motorlu Piper PA32 tipi uçağın cumartesi öğleden sonra radardan kaybolduğunu açıkladı.
5 ÖLÜ
Gregor, arama kurtarma ekiplerinin uçağın enkazını Bakersfield'in günaybatısında bulduğunu söyledi.
Uçakta bulunan 5 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi.
Kaynak: Ajanslar