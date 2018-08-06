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06 Ağustos 2018 12:43 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 13:22

ABD'de uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin California eyaletinde küçük bir alışveriş merkezinin otoparkına düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin California eyaletine bağlı Kern kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi. 

FAA Sözcüsü Ian Gregor, San Jose'deki Reid-Hillview Havaalanı'ndan Las Vegas'taki Henderson Executive Havaalanı'na giden tek motorlu Piper PA32 tipi uçağın cumartesi öğleden sonra radardan kaybolduğunu açıkladı.

5 ÖLÜ

Gregor, arama kurtarma ekiplerinin uçağın enkazını Bakersfield'in günaybatısında bulduğunu söyledi.

Uçakta bulunan 5 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABDUçak kazası


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