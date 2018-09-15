ABD'de tutuklu olan Sinan Narin Türkiye'ye döndü

Geçen yıl mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklanan Sinan Narin, Türkiye'ye geldi.

Geçen yıl mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklu yargılanarak, 11 ay kaldığı cezaevinden geçen nisanda denetimli serbestlikle tahliye edilen Sinan Narin, Türkiye'ye geldi.

ABD'nin Washington kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Narin, pasaport kontrolündeki işlemlerinin ardından terminalden çıkış yaptı.

Narin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'daki tutukluluk günlerinde kendisine destek veren ve yanında olan Türk milletine teşekkür etti.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Narin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıklarından dolayı minnet duyduğunu ifade ederek, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah, devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. Hakikaten o olmasaydı, burada olmayı gerçekten hayal bile edemezdim. Cumhurbaşkanımızın heybetli yürüyüşünden zalimlerin korktuğunu, hakikaten tedirgin olduklarını orada insan daha iyi öğreniyor. O kadar yoğun işine rağmen benimle ilgilenmesi beni Türk olarak gururlandırdı." diye konuştu.