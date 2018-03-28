ABD'de siyahi katleden polislere ceza yok

ABD'de, 2016 yılında Alton Sterling adlı siyahi Amerikan vatandaşını vurarak öldüren iki polisin ceza almayacağı açıklandı.

Louisiana Başsavcısı Jeff Landry, salı günü yaptığı açıklamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlı iki polisin, 2016 yılında Alton Sterling'i vururken "makul ve kabul edilebilir" şekilde hareket ettiğini savundu.

"2016'DAN BERİ DÜŞÜNÜYORUZ, BUNA KARAR VERDİK"

İki polisin Sterling'i vurarak öldürmekten dolayı herhangi bir ceza almayacağını belirten Landry, 2016'dan bu yana süren soruşturma sonucunda bu karara vardıklarını dile getirdi.





"ELİNDE SİLAH VARDI"

Landry, söz konusu iki polisin olay yerine Sterling'in karıştığı olayla ilgili gelen çağrı üzerine gönderildiğini, maktulün elinde silah olduğunu ve polislerin önce Sterling'i tutuklamaya çalıştıklarını ifade etti.

POLİS ŞİDDETİ PROTESTOLARA NEDEN OLDU

ABD'nin Louisiana eyaletinde 5 Temmuz 2016'da Alton Sterling, Blane Salamoni ve Howie Lake adlı ikipolis tarafından vurularak öldürüldü. Polis raporlarında Salamoni'nin Sterling'e 6 kurşun sıktığı yazıldı.

Polis yetkilileri Sterling'in elinde silah olduğunu ve polislere tehdit teşkil ettiğini, Sterling'in ailesi ve avukatı ise silahın polislere karşı kullanılma girişiminde bulunulmadığını savunuyordu.

Bu olaydan bir gün sonra 6 Temmuz 2016'da da Minnesota eyaletinde Philando Castile adlı siyahi, polisler tarafından öldürüldü.

Söz konusu olaylardan bir hafta sonra Dallas kentinde "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" hareketi ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi, Dallas'ta Micah Johnson adlı bir siyahi, beş Amerikalı polisi vurarak öldürdü.

Kaynak: ajanslar