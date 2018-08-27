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27 Ağustos 2018 08:02 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018 08:05

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de eğlence merkezinde bir saldırgan tarafından etrafa rastgele ateş açıldı. Bu olay sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı, yaralılar olduğu bildirildi. Saldırı, Florida'da bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

E-Spor turnuvasına yapılan silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

ABD basının verdiği bilgilere göre, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

ŞÜPHELİ DE ÖLDÜ

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

SALDIRGAN DA BİR E-SPOR OYUNCUSU

Ölü olarak ele geçirilen saldırganın kimliği belirlendi. Saldırganın bugün yapılan Amerikan Futbolu turnuvasında dün yarıştığı ve elendiği ortaya çıktı.

Elendikten sonra bugün turnuvanın devam ettiği yere gelerek saldırıyı gerçekleştirdi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABD


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