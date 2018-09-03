ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi vuruldu

ABD’deki bir apartmana saldırı düzenlendi. Bu saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 kişi silahla vuruldu.

Kaliforniya Eyaleti'ndeki San Bernardino'da ABD'yi şoke eden bir saldırı yaşandı.

EN AZ 10 KİŞİ

Bir apartmanın ortak alanında oyun oynayanlara, yerel saatle 22.45 civarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün sağlık durumu kritik.

Saldırıyı kimin, niye düzenlediği henüz bilinmiyor.



Silahlar da bulunamadı.

26 Ağustos'ta Florida'da düzenlenen bir bilgisayar oyunu turnuvasına yapılan saldırıda vurulan 9 kişiden ikisi ölmüştü.

Kaynak: Ajanslar