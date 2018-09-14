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14 Eylül 2018 09:10 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 10:02

ABD'de doğalgaz patlaması meydana geldi

ABD'nin Massachusetts eyaleti Merrimack Valley bölgesinde 3 ayrı mahallede doğalgaz kaynaklı patlama yaşandığı belirtildi.

ABD'de doğalgaz patlaması meydana geldi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde doğalgaz patlaması yaşandı. Eş zamanlı olarak peş peşe yaşanan patlamalar bölgedeki binaların bir kısmını alev alev yaktuı, bir kısmını ise havaya uçurdu.

ABD'de doğalgaz patlaması meydana geldi

GAZ PATLAMASI YAŞANDI

20-25 civarından evin alev aldığı ifade edilirken, en az bir evin tamamen yandığı belirtildi. Yerel gazete Eagle Tribune'ün haberine göre, patlamanın doğal gaz hattı üzerinde Andover, Kuzey Andover ve Lawrence bölgelerinin kesiştiği bölgede yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ifade edildi.

Bölge sakinleri doğalgazı kapatmaları ve evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Lawrence Polisi Şefi Roy Vasque Tribune'a yaptığı açıklamada 'daha önce hiç böyle bir şey görmediğini' söyledi.

ABD'de doğalgaz patlaması meydana geldi

DEV TAHLİYE

Hem Andover, hem de Kuzey Andover'in yetkililer tarafından tahliye edildi. 2010 kayıtarına göre Andover'in nüfusu 33.201, Kuzey Andover'in ise 28.352 kişi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: MassachusettsABDDoğalgaz


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