ABD'de kavga büyüyor! Trump beklemedi

CIA) eski Direktörü John Brennan'ın, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” sözüne Trump'tan cevap gecikmedi!

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” dedi. Trump'tan cevap gecikmedi!

Brennan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından Başkan Trump’ı hedef aldı.

2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

AĞIR SÖZLER

“Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.”

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.

TRUMP'TAN JET CEVAP!

ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın iddialarının ardından yaptığı açıklamada, “FBI'da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.

ABD Başsavcısı Jeff Sessions tarafından Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski 2 numaralı yetkilisi Andrew McCabe'yi görevden alınmasının ardından Başkan Trump yaptığı açıklamada, “İstihbarat Komitesi'nin sonuç verdiği gibi, Rusya ile Trump kampanyası arasında bir anlaşma yoktu. Ancak FBI'da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.

McCabe'nin yakalandığını ve çağrılıp kovulduğunu belirten Trump, “Aynı zamanda soruşturma altında olan Crooked H arkadaşı Terry M'nin karısının kampanyasına kaç bin dolar verildi? Kaç yalan var? Kaç tane sızıntı var? Comey her şeyi biliyordu ve çok daha fazlasını" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA