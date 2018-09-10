Kadınları yemeğe çıkartıp hesabı ödemenden kaçan adam yargılanıyor

ABD Güney Kaliforniya'da bir adamın, tanıştığı kadınlarla yemeğe çıktığı ve hesabı ödemeden kaçtığı öğrenildi. Dolandırıcılıkla suçlanan adam, 16 yıldan fazla hapis yatabilir.

Tanıştığı kadınları yemeğe çıkaran ve hesabı ödemeden restorandan kaçan 45 yaşındaki Paul Guadalupe Gonzales'in bu yöntemle 6 kadını dolandırdığı belirtildi.

Savcılar, Gonzales'in kadınlarla tanışmak için çeşitli randevu uygulamalarını kullandığını ve tanıştığı kişileri Los Angeles'taki çeşitli restoranlarda 'yemeğe çıkararak' dolandırdığını açıkladı. İsmini vermek istemeyen bir kadın ise, Gonzales'le bu senenin başlarında buluştuğunu, Gonzales'in yemekte Bir bardak Pinot, karidesli bir Sezar salatası, biftek ve fırınlanmış patates' söylediğini belirtti.

'ETİN ÇOĞUNU YEDİ, PATATESİN YARISINI BIRAKTI'



Gonzales'in 'etin çoğunu yediğini' ve 'patateslerin yarısını bıraktığını' açıklayan kadın, 'bir telefon görüşmesi yapmak üzere' restorandan ayrılan Gonzales'in bir daha geri dönmediğini söyledi.

Savcılar, Gonzales'in bu yöntemle 6 kadını dolandırdığını tespit etti.

Gonzales, salı günü görülecek duruşmasında hüküm giydiği takdirde 16 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Ajanslar