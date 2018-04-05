ABD'de işsizlik başvuruları 3 ayın zirvesinde

Ülkede 31 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi artarak 242 bin oldu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 242 bine çıkarak yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 31 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi artarak 242 bin oldu.

Yılın başından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden başvurulara yönelik beklenti 225 bin düzeyindeydi. İşsizlik maaşı talebi, en son ocak ayının ilk haftasında 247 binle bu seviyenin üstünde açıklanmıştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 3 bin kişilik artışla 228 bin 250 kişiye yükseldi. Ayrıca, 24 Mart itibarıyla süregelen işsizlik başvuruları, 64 bin kişi azalarak 1 milyon 808 bine geriledi. Söz konusu veri, 1973’ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuruları, 215 binden 218 bine revize edildi.

Kaynak: AA