ABD'de ortaya çıkan gizemli yılanlar başkentte paniğe sebep oldu

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılanın ortaya çıkması başkentte paniğe neden oldu. Bina yetkililer tarafından karantinaya alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Georgetown Kütüphanesi'ndeaniden bir çok yılan ortaya çıktı. Kütüphaneye gelenler tarafından binanın farklı yerlerinde görülen yılanlar büyük paniğe neden oldu.

GİZEMLİ YILANLAR



Kütüphanede çalışan bir kişinin binanın alt katında bir yılan görmesiyle başlayan korku filmi sahnesi, görevlinin hayvanı yakalayarak ormana salması ile devam etti.

Yılanın ormana salınmasından hemen sonra tekrar binaya gelen görevli bu sefer de karşısında daha fazla yılanı buldu. Her yerden çıkan yılanlar adeta binayı sardı.

YILANLAR ORTADAN KAYBOLDU



Bir anda bir çok yılanın ortaya çıkması bölge halkını da tedirgin etti. Başkent sakinleri durumu yetkillere bildirirken, bir çok yılanın bir anda ortaya çıktığı bina karantinaya alındı.



Yetkililer binada yapılan ilaçlama sonrası sadece bir yılanın öldüğünü tespit ederken diğerlerinin ise esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtildi.

Yerel yetkililer ise son haftalarda günlerce süren yağmurlardan dolayı yılanların bölgedeki ev ve iş yerlerine girdiğini tahmin ediyor.

Kaynak: Ajanslar