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17 Mart 2018 08:59 | Son Güncelleme: 17 Mart 2018 09:13

ABD'de bir isim daha kovuldu!

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğu bildirildi.

ABD'de bir isim daha kovuldu!

Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla  tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtti. Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç  soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumdan ilişiğini kestiklerini duyurdu.

TRUMP ELEŞTİRİYORDU

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler  yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya  bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.  29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör  Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından  kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen  McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif  görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük  deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından  kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı  olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.


Kaynak: Ajanslar

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