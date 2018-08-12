ABD'de arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindehavada arızalanan bir uçak otoyola iniş yapmak zorunda kaldı. Bu olayda ölen ya da yaralanan olmazken, eyaletler arası otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde havada arızalanan küçük bir uçak, eyaletler arası otoyola acil iniş yaptı.

OTOYOLA İNİŞ YAPTI

Kaliforniya eyaletinin Alameda İtfaiye Müdürlüğü yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın havada yaşanan bir arıza nedeniyle San Leandro kentinde bir otoyola acil iniş yaptığını ve uçağın pilot ile iki yolcusunun yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otoyola iniş yapan uçağın kaldırması esnasında I-580 numaralı eyaletler arası otoyolun saatlerce kapalı kaldığı ve uçağın gece geç saatlerde yoldan kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, acil iniş sırasında hiçbir yaralanma yaşanmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar