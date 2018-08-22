ABD'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Batı kıyısındaki Oregon eyaleti açıklarındaki sarsıntı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden büyük fay hattı üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin batı kıyısı açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntının gerçekleştiği derinlik 12 kilometre.

KENT KIYISINA 302 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Reuters haber ajansı, depremin merkez üssünün Bandon kenti kıyısına 302 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiriyor.

Depremin gerçekleştiği yer, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi.

Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Ajanslar