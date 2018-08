Amerikan medyası Trump'a karşı tepkili!

ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya karşı tutumunu eleştiren yaklaşık 350 Amerikan gazetesi, bugün yayınladıkları baş yazılarla Trump'a tepki gösterdi.

Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kazan kaldırdı. Yaklaşık 350 haberkuruluşu, bugün yayınladıkları baş yazılarla Trump'ın medyaya yönelik saldırılarına tepkigösterdi ve basın özgürlüğünü savundu.

"KİRLİ SAVAŞ"



Trump'a karşı gösterilen organize tepki, Boston Globe'un çağrısı üzerine başladı. Gazete durumu, 'Özgür basına karşı kirli savaş' olarak niteledi.

Boston Globe'dan yapılan açıklamada 343 gazetenin organizasyona katılacakları yönünde beyanda bulundukları belirtildi. The New York Times, Chicago Sun Times, Philadelphia Inquirer ve Miami Herald gibi önemli gazetelerin yanı sıra birçok yerel ve küçük gazetede Trump'ın medya karşıtı sözlerine tepki gösteren baş yazılar yayınladı.





Post-Dispatch gazetesi, gazetecileri 'vatanseverlerin en doğruları' olarak tanımlarken, Chicago Sun Times birçok Amerikalının Trump'ın saçmaladığının farkında olduğu görüşünü paylaştı. Trump'ın durmasını umduklarını belirten N.C Observer, "Nefesimizi tutmayacağız"ifadelerini kullandı.

NEW YORK TIMES'DAN TEPKİ



ABD'nin en çok satılan gazetelerinden biri olan The New York Times ise okurlarına, yaşadıkları yerlerdeki yerel gazetelere abone olma çağrısı yaptı. Gazete baş yazısında, "İyi işler yaptıklarını düşündüğünüzde onları övün, daha iyisini yapabileceklerini düşündüğünüzde onları eleştirin. Hepimiz bunun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana baştan merkez medya olmak üzere tüm Amerikan medyasını hedef alıyor. Gazetecileri 'halk düşmanı' olarak tanımlayan Trump, merkez medyayı ise 'yalan haber' üretmekle suçluyor.

Kaynak: Ajanslar