ABD yokmuş gibi davranıp devam edeceğiz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter hesabından ABD ile ilgili değerlendirmelerde bulundu: Hamaney yazdıklarıyla ABD'yi uöursamadıklarının sinyallerini verdi.

İran dini lideri Ali Hamaney ABD ve nükleer anlaşma ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yeni bir nükleer anlaşma için masaya oturma teklifine sert yanıt vererek ABD ile her türlü müzakereyi yasakladığını ilan etti.

"NE SAVAŞACAĞIZ NE GÖRÜŞECEĞİZ"

Hamaney ABD'li yetkilillere eleştirilerde bulundu. Ali Hamaney, "Son zamanlarda ABD'li yetkililer bizim hakkımızda pervasızca konuşuyor. Yaptırımlara ek olarak savaştan ve müzakerelerden bahsediyorlar. Bu konuda halka birkaç kelime etmeme izin verin: Ne savaş olacak ne de ABD ile müzakare yapacağız." dedi.

İran dini liderinin bu sözleri ABD'yi umursamadan yaptırımları yok hükmünde sayarak faaliyetlerine devam edeceğinin işareti olarak yorumlandı.



GÖRÜŞMELER YASAKLANDI

Ayrıca Hamaney ABD ile ilgili ilişkileri de yasakladı. İran dini lideri, "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar