ABD vurmaya hazırlanıyor! Üsler boşaltılıyor

CIA ve Pentagon rejime ait 22 kritik noktanın haritasını çıkardı. Hedefler arasında İran destekli Şii milis merkezleri ile içinde Rus askerleri bulunan Humus ve Tartus’taki üsler de bulunuyor.

KARA GÜCÜ İMHA EDİLECEK

merikan ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, "Askeri seçenek kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi. Gece saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere arasındaki görüşme trafiğinde, Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırıldı. Söz konusu görüşmeler, ABD'nin muhtemel saldırıyı tek başına yapmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Alman haber ajansı, Suriye'de hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını bildiriyor.



VURULACAK 22 NOKTANIN HARİTASI ÇIKARTILDI



Guta'ya yapılan kimyasal saldırıya misilleme olarak CIA ve Pentagon, Esed'e ait 22 kritik noktanın haritasını çıkardı. Vurulacak üsler arasında, Şii milislerin ağırlıklı olduğu stratejik bölgeler de bulunuyor. Ayrıca Humus ve Tartus bölgelerinde ABD hedefleri arasında yer alan 2 askeri üste Rus askerlerin bulunduğu bildiriliyor.

KARA GÜCÜ İMHA EDİLECEK



Vurulacak askeri üsler konusunda Fransa, İngiltere, ABD ve İsrail'in eşgüdüm dahilinde hareket edeceği belirtilirken Suriye rejimine ait askeri karargahların bombardımanı, deniz, hava ve kara füzeleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Suriyeli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Zekeriye Molahafci, ABD’nin detaylı bir hedef haritası çıkardığını, Suriye genelinde 20’den fazla askeri noktayı önümüzdeki birkaç gün içerisinde vurma hazırlığı yaptığını belirtiyor.





HAVALİMANLARI DA HEDEFTE



Deyrizor-El Bukemal hattında DEAŞ cephesinde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Molahafci, ABD'nin yanına Fransa, İngiltere ve İsrail’i alarak başta askeri havalimanları olmak üzere stratejik noktaları bombalayacağını iddia etti. Molahafci, Humus, Şam, Tartus ve Hama ile birlikte Haseke, Deyrizor ve Rakka sınırları dahilinde yer alan askeri karargahların da belirlenen hedefler arasında yer aldığını söyledi.



SURİYE ORDUSUNDA ALARM



Suriye ordusu ve milisleri, bir saldırı ihtimaline karşı kırmızı alarma geçti. Alman haber ajansı, hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını bildiriyor.



ABD, geçen yıl Han Şeyhun'da 80'i aşkın insanın öldüğü Sarin gazı saldırısının ardından Suriye'de rejime ait askeri hedefleri füzelerle vurmuştu. Onlarca Tomahawk füzesi Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılmış,Rusya savaşın kıyısından dönüldüğünü duyurmuştu.





Kaynak: Ajanslar