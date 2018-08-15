ABD tecavüzcü rahiplerin skandalıyla çalkalanıyor!

Pensilvanya'da 300 rahibin onlarca yıl 1000'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde rahiplerle ilgili ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı ülke gündemine oturdu.

KATOLİK KİLİSESİ ÖRTBAS ETTİ



70 yıla yakın bir süredir 300 rahibin 1000'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu orata çıktı. Katolik kilisesinin ise suçların üstünü örttüğü dile getirildi.

ÇOĞU ZAMAN AŞIMINA UĞRADI



Olayla ilgli yayınlanan raporda çok sayıda görgü tanığı ve kilise içi 500 milyon belge yer aldı. Ancak olayların bir çoğu, geçmiş yıllarda gerçekleştiği için, zaman aşımına uğradığı belirtildi.

BAŞSAVCI: "TANRI'NIN İNSANLARI BU SUÇU YAPMAKLA KALMADI BİR DE ÖRTBAS ETTİ"



Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rahipler küçük kız ve erkek çocuklarına tecavüz etti ve onları korumakla yükümlü olan Tanrı'nın insanları sadece bir şey yapmamakla kalmadı aynı zamanda on yıllarca bu suçları ört bas etti" dedi.

Kaynak: Ajanslar