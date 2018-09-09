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09 Eylül 2018 20:44 | Son Güncelleme: 09 Eylül 2018 21:26

ABD Suriye'yi fosfor bombalarıyla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğunu belirtti.

ABD Suriye'yi fosfor bombalarıyla vurdu

Sputnik'de yer alan habere göre, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.

Savçenko, “Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

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