ABD Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurma kararı aldı!

Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlarda istikrarın sağlanması için vadedilen 230 milyon dolarlık fon başka bölgelere aktarılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE FONU BAŞKA BÖLGELERE AKTARILACAK



Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.

Dünya 08 Ağustos 2018 09:04 ABD'den terörist YPG'ye destek: 200 araçlık konvoy!ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG ile samimiyetini sürdürüyor. ABD uzun bir aradan sonra yeniden teröristlere silah yardımı yaptı, üstelik 200 araçlık bir konvoyla.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır."ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

Kaynak: Ajanslar