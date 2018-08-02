ABD Senatosu'ndan F-35 savaş uçaklarında yaptırım kararı

ABD Senatosu bir skandala daha imza atarak daha önce komisyondan geçen, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da da 87'ye karşı 10 oyla onayladı.

ABD yönetiminin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yaptırım kararının ardından yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. Senato, daha önce komisyondan geçen Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı.

BRUNSON ETKİSİ

ABD yönetiminin Türkiye’de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararından sonra yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul’da onayladı.

ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da da 87'ye karşı 10 oyla onayladı.

TRUMP'IN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

Senatonun Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi kararının yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın onaylaması gerekiyor. Türkiye’ye F-35 yaptırımı konusunda Trump’ın tavrı merakla bekleniyor.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’ın ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek” ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar