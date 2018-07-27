ABD Savunma Bakan'ından flaş açıklama: Askeri ilişkiler etkilenir mi?

Bir gazetecinin, Trump'ın Türkiye yönelik yaptırım tehdidini hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tansiyonun askeri ilişkileri etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Mattis cevap verdi.

Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Bir gazetecinin, Trump'ın Türkiye yönelik yaptırım tehdidini hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tansiyonun askeri ilişkileri etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Mattis, "Türk-Amerikan ilişkileri ve askeri operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

F-35 TASARISI ETKİLEMEDİ



Senato'nun, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini geçici olarak askıya alınmasını savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına eklediği hatırlatılarak, bunun Türk-ABD ittifakını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya ise Mattis, bu tasarının da askeri ilişkileri etkilemediğini ifade etti.

MÜNBİÇ'TEKİ DEVRİYELER



Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere yakın zamanda başlayacağını da anlatan Mattis, ortak devriyelerin en zaman başlayacağına ilişkin bir soruya karşılık ise, "Tüm planları bir araya getirdik ve planlama iyi gitti. Eğitim ekipmanı İncirlik'e indi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin değilim, çünkü önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm koşulları hazırlamamız gerekir." dedi.

Mattis, daha sonra Münbiç'te ortak devriyelerin haftalar içinde başlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA