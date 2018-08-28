Son Dakika!
28 Ağustos 2018 17:49 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2018 18:20

ABD Savunma Bakanı: "Türkiye'nin bu hareketi bizi endişelendiriyor"

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin bu hareketi bizi endişelendiriyor

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri almasının, kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

YAPTIRIM KALKABİLİR DEMİŞTİ

Dün, Ankara'ya gelen ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35 uçakları hakkındaki yaptırım kararlarının kalkabileceğini söylemişti.

AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABD Savunma Bakanıfüze savunma sistemi


0Yorum Yap