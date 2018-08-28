ABD Savunma Bakanı: "Türkiye'nin bu hareketi bizi endişelendiriyor"
ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili açıklamada bulundu.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri almasının, kendilerini endişelendirdiğini söyledi.
YAPTIRIM KALKABİLİR DEMİŞTİ
Dün, Ankara'ya gelen ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35 uçakları hakkındaki yaptırım kararlarının kalkabileceğini söylemişti.
AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: Ajanslar