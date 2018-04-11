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11 Nisan 2018 18:42 | Son Güncelleme: 11 Nisan 2018 18:45

ABD Savunma Bakanı Mattis: Ordu hazır

Amerika Savunma Bakanı Mattis, ordunun olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis: Ordu hazır

detaylar geliyor..


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mattis


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