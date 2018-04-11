ABD Savunma Bakanı Mattis: Ordu hazır
Amerika Savunma Bakanı Mattis, ordunun olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazır olduğunu açıkladı.
detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
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