ABD, PYD'yi;Kurtarmak İçin Kurdele Kesti

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanda Suriye’nin Geleceği adlı bir sözde parti kuruldu. Yeni oluşumu ABD’li yetkililer son aylarda yoğunlaşan ziyaretleriyle şekillendirdi



Afrin hezimetinden sonra travma yaşayan Amerikan yönetimi, Suriye'de yeni bir 'PKK/YPG oyununu' daha devreye sokuyor.

Türkiye'nin destansı Afrin Harekâtı'yla bütün ezberleri bozulan ABD, 'Yeni YPG' adlı oluşum ile girdiği darboğazdan çıkmayı umuyor.

Terör örgütü PKK'yı daha önce PYD ve YPG diye pazarlayıp meşrulaştırmaya çalışan ABD, YPG'yi ise önce SDG (Suriye Demokratik Güçleri) şimdi de SGP (Suriye'nin Geleceği Partisi) adıyla yeniden formatladı.

ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin girişimiyle bu amaçla Suriye'nin kuzeyindeki YPG işgalinde bulunan alanlarda Suriye'nin Geleceği Partisi (SGP) adlı sözde oluşumun kurdelesi bile kesildi.

Arap kesimlerin de içinde gösterildiği 'Yeni YPG' için Haseke kentinde önceki gün kongre düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın Haseke'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de önceki gün düzenlenen bir kongreyle Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu. ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı. "Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Heather Nauert, yeni oluşumla ilgili soruyu, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" şeklinde yanıtlamıştı. "Gelecek Partisi PYD'nin parçası mı?" sorusuna ise Nauert, "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor" cevabını vermişti.

KUZEY ODAKLI

Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyr Ez Zor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Menbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor. İlgi uyandıran bir diğer unsur da kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu. Söz konusu sloganlar yerel kaynaklar tarafından, YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esad rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı. Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü. Bu arada Washington Times gazetesinde yayımlanan ve "ABD-Türkiye ilişkilerindeki kriz"in irdelendiği makalede, ABD'nin, Türkiye ile ilişkisini mutlaka onarması gereğinin altı çizildi.

Kaynak: Ajanslar