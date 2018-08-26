ABD PKK’ya 3 kolordu kuracak!

Suriye ordusundan emekli Albay Ahmet Arnavut, ABD’nin PKK’ya 3 kolordu kurdurmak için çalıştığını, terör örgütüne silah sevkiyatının hız kesmeden devam ettiğini belirtti

Suriye’de Esed rejimi ve İranlı milisler, Hatay sınırındaki İdlib’e saldırı hazırlıklarını sürdürürken ABD ve müttefikleri de bölgedeki denklemi yerlebir edecek sabotaj planları üzerinde çalışıyor. Türkiye ise 3 milyonu aşkın sığınmacının barındığı İdlib’e askeri bir müdahalenin yol açacağı felaketi önlemek için Rusya ile temasları hızlandırdı. Bölgedeki durumun kodlarını Suriye ordusundan emekli Albay Ahmet Arnavut’a sorduk. ABD’nin İdlib üzerindeki planlarının merkezinde, bölgede çözüm amaçlı girişimleri sabote etmek olduğunun altını çizen Arnavut, ülkede kaos ve karmaşanın sürmesinin ABD-PKK ittifakına yarayacağını belirtti. Arnavut’a göre, Suriye kuzeyinde PKK’ya 3 kolordu kuracak Pentagon’un ‘sahada şartların olgunlaşması için’ 2 yıla daha ihtiyacı var ve bu 2 yılda dikkatleri PKK’nın üzerinden çekmek amacıyla İdlib’i kullanabilirler. Albay Arnavut, Yeni Şafak’a şunları söyledi:

ŞAM HAMLESİ OYALAMA

“Bölgeye saldırı hazırlığı yapan ABD, İdlib’de çözüm amaçlı girişimleri sabote etmek istiyor. Çünkü ABD, Suriye’de savaş ve belirsizliğin devamından yana. En azından 2 yıla daha ihtiyacı var. PKK elebaşılarını Şam’a göndermeleri de bu oyalama taktiğinin parçasıydı. Irak’ı da benzer bir belirsizliğe mahkum ettiler. Suriye’nin doğusu ve Irak’ın kuzeyi ile ilgili eşgüdümlü bir plan takip ediyorlar ve henüz sahada durum tam istedikleri gibi değil.”

3 KOLORDU, 40 BİN PKK’LI TERÖRİST

“Pentagon, Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya 3 ayrı bölgede kolordu kuracak. Rakka, Kamışlı ve Ayn İsa bölgelerinde terör örgütü 3 ayrı kolordu kurma çalışmaları sürüyor. Diğer beldelere inşa edecekleri tümen, tugay, alay ve taburlar sayesinde tüm işgal alanında PKK’nın tek askeri otorite olmasını sağlayacaklar. ABD ve müttefikleri 2015’ten bu tarafa 40 bin PKK’lıyı kendi uzmanları eliyle eğitti. Bu eğitimler nizami ordu gereksinime uygun, tüm alanları kapsayan eğitimler oldu. Sahada PKK’nın tek askeri güç olması sonrası Şam’a siyasi baskı süreci başlayacak. Fakat bu süreç henüz tamamlanmadı. Dikkatlerin PKK bölgelerine çevrilmemesi için farklı bölgelerde çatışma ve savaş durumunun devam etmesini istiyorlar.”

105 BİN TÜFEK GELDİ

Suriyeli emekli Albay Ahmet Arnavut, ABD’nin PKK’ya havadan ve karadan silah yardımlarının sürdüğünü söyledi. “Şu ana kadar gönderilen otomatik tüfek sayısı 100 bini geçti. Bize gelen bilgiler PKK’nın elinde Kaleşnikof, Biksi ve Doçka tipi tüfek sayısının 105 bin olduğu yönünde. Kolordu yapılanması için 3 bölgede en az 30 bin kişiye ihtiyaçları var. Silah ve mühimmat konusunda sorun yaşamıyorlar ancak henüz istedikleri terörist sayısına ulaşamadılar” diyen Arnavut, ABD’nin ‘Arap Ordusu’ projesinin de çöktüğünü, bölgede yaşayan Arapların PKK’ya güvenmedikleri için çocuklarını örgüt saflarına göndermediğini kaydetti. Arnavut, “Bu duruma paralel olarak hem Türkiye’nin bölgeye yönelik askeri müdahalesinden çekiniyorlar hem de Suriye’nin diğer bölgelerinde mevcut şartlar dahilinde genel bir istikrar sağlanması ihtimalinden korkuyorlar” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar