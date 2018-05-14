ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi: "ABD samimi olsaydı..."

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Cemal: "Eğer ABD arabuluculuk konusunda samimi olsaydı, bu adımı Filistin ve İsrail arasında bir anlaşma olmaksızın atmazdı."

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi.

Cemal, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin değerlendirme yaptı.

ABD'nin Filistin-İsrail mesesinde İsrail'den yana tavırlar almaktan çekinmediğine vurgu yapan Cemal, "Filistin halkının haklarını hiçe sayarak atılan bu adım, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine ön yargılı ve eşit olmayan şartlarda baktığını tasdik etmektedir." dedi.

Cemal, ABD'nin Filistin-İsrail konusunda "arabulucu" rolüne eleştiri getirerek, "Eğer ABD arabuluculuk konusunda samimi olsaydı, bu adımı Filistin ve İsrail arasında bir anlaşma olmaksızın atmazdı. Seçim kampanyalarında bir gruba verdikleri söz için bütün dünyaya verdikleri sözü bozdular." diye konuştu.

Gündem 14 Mayıs 2018 14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Kudüs kararına çok sert tepki!Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili olarak, "Bugün ABD’nin büyük elçiliğini Kudüs’e taşıma yönündeki kararını özellikle de uygulama noktasında çok çok talihsiz buluyoruz." dedi.

Cemal, "ABD'nin uluslararası anlaşmalardan geri çekilmesi rutin politikalarından birisi haline geldi." ifadesini kullandı.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti.

Kaynak: AA